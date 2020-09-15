У Динамо есть предложения по Миколенко, Цыганкову и Супряге

Журналист Игорь Цыганык утверждает, что трансферов пока не будет

  • 15.09.2020 07:49
  • 3708 просмотров
  • 2 комментария
У Динамо есть предложения по Миколенко, Цыганкову и Супряге
© twitter.com/DynamoKyiv

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у «Динамо» Киев есть предложения по всем основным игрокам команды, включая Виталия Миколенко, Виктора Цыганкова и Владиславу Супряге.

«По Супряге действительно есть предложения. И тот Супряга, который вернулся из «Днепра-1» в «Динамо», это совсем другой футболист. «Болонья» серьезно торгует этого игрока, но до завершения квалификации Лиги чемпионов точно никто никого не отпустит. Это касается Цыганкова, Миколенко и Супряги - никого до конца квалификации не отпустят».

«Дальше будут смотреть, 1-го октября закончится трансферное окно. Если вышел в группу Лиги чемпионов, то это совсем другие деньги. Уже есть конкретные предложения по Цыганкову, Миколенко и Супряге», - сказал Цыганык.

Сегодня киевляне в матче 3-го раунда квалификации примут АЗ Алкмаар.

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Источник — Циганик LIVE

(16 голосов)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 15.09.2020 08:33
    -1
    Инсайд от Цыганыка - слова не требующие комментария...... Как обычно - за вышеозначенных готовы платить как за Неймара, но мы никого не продаем....Мудро
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    Tample_ck7070
    online
      Tample_ck7070, 15.09.2020 08:13
    0
    Что-то похоже как Чигринский в Барсу переходил. Вот эти, если пройдем....
    Ссылка
    Tample_ck7070
    online
      Tample_ck7070, 15.09.2020 08:13
    0
    Что-то похоже как Чигринский в Барсу переходил. Вот эти, если пройдем....
    Ссылка
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