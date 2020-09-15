У Динамо есть предложения по Миколенко, Цыганкову и Супряге

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у «Динамо» Киев есть предложения по всем основным игрокам команды, включая Виталия Миколенко, Виктора Цыганкова и Владиславу Супряге.

«По Супряге действительно есть предложения. И тот Супряга, который вернулся из «Днепра-1» в «Динамо», это совсем другой футболист. «Болонья» серьезно торгует этого игрока, но до завершения квалификации Лиги чемпионов точно никто никого не отпустит. Это касается Цыганкова, Миколенко и Супряги - никого до конца квалификации не отпустят».

«Дальше будут смотреть, 1-го октября закончится трансферное окно. Если вышел в группу Лиги чемпионов, то это совсем другие деньги. Уже есть конкретные предложения по Цыганкову, Миколенко и Супряге», - сказал Цыганык.

Сегодня киевляне в матче 3-го раунда квалификации примут АЗ Алкмаар.