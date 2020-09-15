ЛЭМПАРД: «Мне нравится подход ребят. Мы вместе работаем всего четыре дня»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу команды над «Брайтоном» (3:1) в матче первого тура АПЛ.

«Гол Риса Джеймса заставил меня встать с места. Этот мяч нам был нужен, мы были не в лучшем состоянии в тот период. У Риса есть это, он такой игрок. Вы пытаетесь привлечь его туда, где он может представлять угрозу.

Я думаю, мы хорошо сыграли. Мне понравился подход к работе. Если вы проанализируете тот факт, что мы работаем вместе лишь четыре дня, не стоит ожидать, что у нас сразу все будет идеально. Мы проявили решительный настрой, и в такой игре в прошлом году мы вполне могли бы потерять очки», - сказал Лэмпард.