Челси стал третьим клубом, который набрал 2000 очков в АПЛ

«Челси» обыграл «Брайтон» (3:1) в первом туре чемпионата Англии.
Благодаря этой победе лондонцы набрали двухтысячное очко в АПЛ. «Челси» стал третьим клубом, который добился такого результата.
До этого такую планку преодолели «Манчестер Юнайтед» (2234 очка) и «Арсенал» (2014).
За «Челси» следуют «Ливерпуль» (1951) и «Тоттенхэм» (1654).
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Источник — Sky Sports
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