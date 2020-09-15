Всего 3 секунды! Ройс забил самый быстрый гол в истории Кубка Германии

Вингер «Боруссии» Марко Ройс стал рекордсменом Кубка Германии.
31-летний футболист вышел на поле на 57-й минуте матча 1-го раунда турнира с «Дуйсбургом» (5:0).
Ройс забил мяч уже на третьей секунде после выхода на поле, что является рекордом Кубка Германии.
Предыдущим рекордом был гол Антони Модесту, который в 2014-м году в матче «Хоффенхайм» - «Франкфурт» (5:1) забил мяч через 12 секунд после выхода на поле.
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Источник — Sport.ua
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