Всего 3 секунды! Ройс забил самый быстрый гол в истории Кубка Германии

Вингер «Боруссии» Марко Ройс стал рекордсменом Кубка Германии.

31-летний футболист вышел на поле на 57-й минуте матча 1-го раунда турнира с «Дуйсбургом» (5:0).

Ройс забил мяч уже на третьей секунде после выхода на поле, что является рекордом Кубка Германии.

Предыдущим рекордом был гол Антони Модесту, который в 2014-м году в матче «Хоффенхайм» - «Франкфурт» (5:1) забил мяч через 12 секунд после выхода на поле.