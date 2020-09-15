Руслан ФОМИН: «Не закончу карьеру, пока Металл не выйдет в УПЛ»

34-летний форвард харьковского «Металла» Руслан Фомин ответил на вопрос, когда собирается завершить карьеру:

«В УПЛ футболисты на виду. Трансляции, интервью, и все остальное.

А здесь (во Второй лиге) ты находишься в тени. Тем интереснее – подниматься по ступенькам выше и напоминать о себе.

А пока «Металл» не выйдет в УПЛ – я не закончу карьеру».