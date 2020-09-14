ЦЫГАНЫК: «Луческу – стратег, верит в своих игроков. С АЗ все будет хорошо»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live рассказал о ситуации в «Динамо» под руководством Мирчи Луческу перед стартом в квалификации Лиги чемпионов:

«Я искренне верю, что в матче с АЗ у «Динамо» все будет хорошо. Луческу – стратег. Он целенаправленно готовил команду к матчу с нидерландцами, даже, возможно, откровенно не держа в голове матч с «Десной». С черниговцами киевляне сыграли качественнее, чем это было в прошлом сезоне. «Динамо» оказывало давление, а это то, что требует Луческу от игроков. Результата не было, но игра прослеживается.

Румынский тренер восторгается своими игроками и верит, что они могут прогрессировать и демонстрировать хороший уровень футбола. Сейчас главной проблемой является то, что в команде слишком много молодых футболистов, которым надо прогрессировать в команде с техническими игроками. У Луческу философия: должны приезжать или хорошие бразильцы, или европейские футболисты, которые играют за свои сборные. Но все эти игроки должны быть техническими, чтобы те футболисты, которые сейчас есть в «Динамо», могли прогрессировать.

Сейчас у киевлян на просмотре Клейтон, но на сегодня он не способен помочь «Динамо». Он может быть на перспективу, поскольку технические качества у него хорошие, но физически и ментально к нашему футболу он не готов. Поэтому, если даже подпишут контракт, то это будет на будущее. Если эту команду технически усилить, то этот коллектив может выстрелить в этом или следующем сезоне. Луческу выделяет Шапаренко, Цыганкова, Забарного, Сироту и даже Русина, которого после полного восстановления румынский специалист может попробовать на другой позиции – на фланге.

До окончания квалификации Лиги чемпионов «Динамо» никого из тройки – Миколенко, Цыганков, Супряга – не отпустит. Если пройдут, то будет шанс еще поднять цену, посветив этими игроками в ЛЧ и на Евро. Если киевляне не пройдут в групповой этап, то вполне вероятно, что кого-то могут и продать».