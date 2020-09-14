ЦЫГАНЫК: «Луческу – стратег, верит в своих игроков. С АЗ все будет хорошо»

Журналист рассказал о ситуации в «Динамо» перед стартом в квалификации ЛЧ

  • 14.09.2020 23:59
  • 617 просмотров
  • 6 комментариев
ЦЫГАНЫК: «Луческу – стратег, верит в своих игроков. С АЗ все будет хорошо»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live рассказал о ситуации в «Динамо» под руководством Мирчи Луческу перед стартом в квалификации Лиги чемпионов:

«Я искренне верю, что в матче с АЗ у «Динамо» все будет хорошо. Луческу – стратег. Он целенаправленно готовил команду к матчу с нидерландцами, даже, возможно, откровенно не держа в голове матч с «Десной». С черниговцами киевляне сыграли качественнее, чем это было в прошлом сезоне. «Динамо» оказывало давление, а это то, что требует Луческу от игроков. Результата не было, но игра прослеживается.

Румынский тренер восторгается своими игроками и верит, что они могут прогрессировать и демонстрировать хороший уровень футбола. Сейчас главной проблемой является то, что в команде слишком много молодых футболистов, которым надо прогрессировать в команде с техническими игроками. У Луческу философия: должны приезжать или хорошие бразильцы, или европейские футболисты, которые играют за свои сборные. Но все эти игроки должны быть техническими, чтобы те футболисты, которые сейчас есть в «Динамо», могли прогрессировать.

Сейчас у киевлян на просмотре Клейтон, но на сегодня он не способен помочь «Динамо». Он может быть на перспективу, поскольку технические качества у него хорошие, но физически и ментально к нашему футболу он не готов. Поэтому, если даже подпишут контракт, то это будет на будущее. Если эту команду технически усилить, то этот коллектив может выстрелить в этом или следующем сезоне. Луческу выделяет Шапаренко, Цыганкова, Забарного, Сироту и даже Русина, которого после полного восстановления румынский специалист может попробовать на другой позиции – на фланге.

До окончания квалификации Лиги чемпионов «Динамо» никого из тройки – Миколенко, Цыганков, Супряга – не отпустит. Если пройдут, то будет шанс еще поднять цену, посветив этими игроками в ЛЧ и на Евро. Если киевляне не пройдут в групповой этап, то вполне вероятно, что кого-то могут и продать».

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Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 15.09.2020 00:14
    +1
    Maslyaspor, 15.09.2020 00:12
    Блин игнорю этих Гавриков а они по новой вылезают . Спорт юа что за на...
    Потому что выбрать можно любой никнейм. Даже тот, который занят. Зачем это сделано - непонятно.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 00:12
    -3
    J0e777, 15.09.2020 00:10
    Днонецких дошираком не корми, лишь бы Динамо Киев проиграло.
    Ты не прав.
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 15.09.2020 00:12
    +1
    Блин игнорю этих Гавриков а они по новой вылезают . Спорт юа что за на...
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.09.2020 00:10
    +1
    Днонецких дошираком не корми, лишь бы Динамо Киев проиграло.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:57
    -5
    Ну всё, пошли новости от этого клоуна, который ничего ни о ком не знает, но вечно умничает. Ага, всё хорошо будет.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 14.09.2020 23:55
    -1
    Заткнись, заткнись!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 15.09.2020 00:14
    +1
    Maslyaspor, 15.09.2020 00:12
    Блин игнорю этих Гавриков а они по новой вылезают . Спорт юа что за на...
    Потому что выбрать можно любой никнейм. Даже тот, который занят. Зачем это сделано - непонятно.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 15.09.2020 00:12
    +1
    Блин игнорю этих Гавриков а они по новой вылезают . Спорт юа что за на...
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.09.2020 00:10
    +1
    Днонецких дошираком не корми, лишь бы Динамо Киев проиграло.
    Ссылка
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