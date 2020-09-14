ФОТО. УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов 2020/21

Мяч Adidas выполнен в красно-синей расцветке

  • 14.09.2020 22:47
  • 1058 просмотров
  • 10 комментариев
ФОТО. УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов 2020/21
© УЕФА

Пресс-служба УЕФА представила официальный мяч Лиги чемпионов 2020/21.

Мяч Adidas выполнен в красно-синей расцветке.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 23:48
    -2
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:38
    Как же у вас горит прыгунов, это дико радует.
    да, у нас горит от того, что днонбасяне жрут боягу, закусывая дошираком. Мы очень о вас переживаем Ждем завтрашние новости и новую статистику двухсотых террористов донбасоский и расеянских оккупантов
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:38
    -2
    yuryan, 14.09.2020 23:36
    І м‘яч який спокійно влазить в роздовбане о*ко Олега Тимофеюка без будь якої змазки..
    Как же у вас горит прыгунов, это дико радует.
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 14.09.2020 23:36
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:11
    Унижают обычно днонамку, на начальных стадиях + ноунеймы.
    І м‘яч який спокійно влазить в роздовбане о*ко Олега Тимофеюка без будь якої змазки..
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 14.09.2020 23:34
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:57
    Мяч, которым будет играть Шахтёр и не будет играть даунамо.
    М’яч який за дві гри суперголкіперкіпер П‘ятов може витягувати з сітки своїх воріт 13 разів
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    Josyp_1927
      Josyp_1927, 14.09.2020 23:26
    -1
    Интересно сколько этим интеллектуалам лет? Если больше 7 , то надо бы им проверется в специализированных кликах. Больных людей надо лечить.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:11
    -6
    J0e777, 14.09.2020 23:03
    И Бавария, или МанСити опять унизит этим мячем колорадов 0-7
    Унижают обычно днонамку, на начальных стадиях + ноунеймы.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 23:03
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:57
    Мяч, которым будет играть Шахтёр и не будет играть даунамо.
    И Бавария, или МанСити опять унизит этим мячем колорадов 0-7
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:58
    -3
    Forever_young_13, 14.09.2020 22:57
    Куевским дрыснявкам можно не смотреть - они его всё равно не увидят в лиге Чемпионов, потому как их место сосать в лиге Европы
    Опередил)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:57
    -3
    Мяч, которым будет играть Шахтёр и не будет играть даунамо.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 14.09.2020 22:57
    -4
    Куевским дрыснявкам можно не смотреть - они его всё равно не увидят в лиге Чемпионов, потому как их место сосать в лиге Европы
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 23:03
    +1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:57
    Мяч, которым будет играть Шахтёр и не будет играть даунамо.
    И Бавария, или МанСити опять унизит этим мячем колорадов 0-7
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 14.09.2020 23:36
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 23:11
    Унижают обычно днонамку, на начальных стадиях + ноунеймы.
    І м‘яч який спокійно влазить в роздовбане о*ко Олега Тимофеюка без будь якої змазки..
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 14.09.2020 23:34
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:57
    Мяч, которым будет играть Шахтёр и не будет играть даунамо.
    М’яч який за дві гри суперголкіперкіпер П‘ятов може витягувати з сітки своїх воріт 13 разів
    Ссылка
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