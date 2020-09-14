ФОТО. УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов 2020/21

Пресс-служба УЕФА представила официальный мяч Лиги чемпионов 2020/21.
Мяч Adidas выполнен в красно-синей расцветке.
⭐️ 𝗥𝗲𝗮𝗱𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘀 ⭐️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2020
Introducing the official 2020/21 #UCL match ball!! 🤩
#ReadyForSport @adidasfootball
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Источник — УЕФА
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