Сколько заработали Месси и Роналду за год? Топ-10 футболистов по прибыли

Форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возглавили список самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году по версии Forbes.
Лионель Месси заработал 126 млн долларов (92 млн – зарплата, 34 млн – доходы от рекламы).
Криштиану Роналду увеличил свою прибыль до 117 млн долларов (70 млн – зарплата, 47 млн – доходы от рекламы).
Далее идут нападающие «ПСЖ» Неймар (96 млн в год) и Килиан Мбаппе (42 млн).
Самые высокооплачиваемые футболисты мира (Forbes)
- Лионель Месси («Барселона») – $126 млн
- Криштиану Роналду («Ювентус») – $117 млн
- Неймар («ПСЖ») – $96 млн
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – $42 млн
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – $37 млн
- Поль Погба («МЮ») – $34 млн
- Антуан Гризманн («Барселона») – $33 млн
- Гарет Бэйл («Реал») – $29 млн
- Роберт Левандовски («Бавария») – $28 млн
- Давид Де Хеа («МЮ») – $27 млн
Источник — Forbes
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До 117 у нас на форуме каждый второй через пару тройку лет добьет)))) А тут легендарный футболист как никак!)
До 117 у нас на форуме каждый второй через пару тройку лет добьет)))) А тут легендарный футболист как никак!)
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