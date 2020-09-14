Сколько заработали Месси и Роналду за год? Топ-10 футболистов по прибыли

Вслед за сладкой парочкой идут нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе

  • 14.09.2020 22:26
  • 2469 просмотров
  • 7 комментариев
Сколько заработали Месси и Роналду за год? Топ-10 футболистов по прибыли
© Twitter. Месси и Роналду

Форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возглавили список самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году по версии Forbes.

Лионель Месси заработал 126 млн долларов (92 млн – зарплата, 34 млн – доходы от рекламы).

Криштиану Роналду увеличил свою прибыль до 117 млн долларов (70 млн – зарплата, 47 млн – доходы от рекламы).

Далее идут нападающие «ПСЖ» Неймар (96 млн в год) и Килиан Мбаппе (42 млн).

Самые высокооплачиваемые футболисты мира (Forbes)

  1. Лионель Месси («Барселона») – $126 млн
  2. Криштиану Роналду («Ювентус») – $117 млн
  3. Неймар («ПСЖ») – $96 млн
  4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – $42 млн
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – $37 млн
  6. Поль Погба («МЮ») – $34 млн
  7. Антуан Гризманн («Барселона») – $33 млн
  8. Гарет Бэйл («Реал») – $29 млн
  9. Роберт Левандовски («Бавария») – $28 млн
  10. Давид Де Хеа («МЮ») – $27 млн
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Источник — Forbes

(15 голосов)

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Комментарии
    El_Maestro
      El_Maestro, 14.09.2020 23:28
    0
    Уважаемая редакция, правильно говорить Криштиану Роналду увеличил свою прибыль НА 117 млн долларов, а не "до" 117.
    До 117 у нас на форуме каждый второй через пару тройку лет добьет)))) А тут легендарный футболист как никак!)
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 14.09.2020 23:23
    +1
    janu0320, 14.09.2020 22:57
    тебя опять забанили, видимо хорошо ты всем пердаки разносишь.
    Его забанили как раз за то что его пердак лопнул.... и вонь не выносима...!
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    janu0320
      janu0320, 14.09.2020 22:57
    -1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:35
    тебя опять забанили, видимо хорошо ты всем пердаки разносишь.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 14.09.2020 22:55
    -4
    не особо приятно признавать, но у Макгрегора кажется мозгов больше чем у этих двоих. он уже и драться не хочет, а эти до 40 мяч будут пинать.
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    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:35
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Alexander Киев, 14.09.2020 22:33
    Давайте сразу ТОП 30 по самой маленькой и там будут все игроки Динамо Киев с минималкой 4200 грн а ведь это ни ху-ху шутка то, на самом то деле.. Налоги мурло Суркис не платит
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 14.09.2020 22:33
    +4
    Давайте сразу ТОП 30 по самой маленькой и там будут все игроки Динамо Киев с минималкой 4200 грн а ведь это ни ху-ху шутка то, на самом то деле.. Налоги мурло Суркис не платит
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.09.2020 22:31
    +4
    Бэйл и Гризманн неплохо подняли даже не играя!!!
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 14.09.2020 22:33
    +4
    Давайте сразу ТОП 30 по самой маленькой и там будут все игроки Динамо Киев с минималкой 4200 грн а ведь это ни ху-ху шутка то, на самом то деле.. Налоги мурло Суркис не платит
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.09.2020 22:31
    +4
    Бэйл и Гризманн неплохо подняли даже не играя!!!
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 14.09.2020 23:23
    +1
    janu0320, 14.09.2020 22:57
    тебя опять забанили, видимо хорошо ты всем пердаки разносишь.
    Его забанили как раз за то что его пердак лопнул.... и вонь не выносима...!
    Ссылка
    El_Maestro
      El_Maestro, 14.09.2020 23:28
    0
    Уважаемая редакция, правильно говорить Криштиану Роналду увеличил свою прибыль НА 117 млн долларов, а не "до" 117.
    До 117 у нас на форуме каждый второй через пару тройку лет добьет)))) А тут легендарный футболист как никак!)
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