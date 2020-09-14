Сколько заработали Месси и Роналду за год? Топ-10 футболистов по прибыли

Форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возглавили список самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2020 году по версии Forbes.

Лионель Месси заработал 126 млн долларов (92 млн – зарплата, 34 млн – доходы от рекламы).

Криштиану Роналду увеличил свою прибыль до 117 млн долларов (70 млн – зарплата, 47 млн – доходы от рекламы).

Далее идут нападающие «ПСЖ» Неймар (96 млн в год) и Килиан Мбаппе (42 млн).

Самые высокооплачиваемые футболисты мира (Forbes)