Алексей ГАЙ: «Колос — темная лошадка»

Специалист считает, что у украинского клуба будут шансы в противостоянии с греками

  • 14.09.2020 21:52
  • 302 просмотра
  • 2 комментария
Алексей ГАЙ: «Колос — темная лошадка»
© ФК Шахтер Донецк. Алексей Гай

37-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Гай поделился ожиданиями от поединка «Колоса» с «Арисом» в Лиге Европы.

«Колосу» в Лиге Европы играть с «Арисом»? «Колос» тут — темная лошадка. Дебютант может как хорошо выступить, так и сразу оступиться. В «Колосе» собраны достаточно опытные футболисты. Думаю, будет тяжело, но я не думаю, что у «Колоса» не будет шансов пройти.

Селезнев, думаю, конечно, поможет «Колосу». Женя в хороших кондициях и, я думаю, его опыт и его бомбардирское чутье помогут добиться хорошего результата. Сможет ли Селезнев стать лучшим бомбардиром чемпионатов Украины? Я по крайней мере верю в то, что он сможет это сделать», — считает Гай.

Матч «Арис» — «Колос» состоится в четверг, 17-го сентября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.09.2020 22:17
    -1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:17
    Это правда, искренне желаю Колосу удачи как в ЧУ, так и Еврокубках!
    А как на счет трех левых пеналей?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:17
    0
    Это правда, искренне желаю Колосу удачи как в ЧУ, так и Еврокубках!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:17
    0
    Это правда, искренне желаю Колосу удачи как в ЧУ, так и Еврокубках!
    Ссылка
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