Алексей ГАЙ: «Колос — темная лошадка»

37-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Гай поделился ожиданиями от поединка «Колоса» с «Арисом» в Лиге Европы.

«Колосу» в Лиге Европы играть с «Арисом»? «Колос» тут — темная лошадка. Дебютант может как хорошо выступить, так и сразу оступиться. В «Колосе» собраны достаточно опытные футболисты. Думаю, будет тяжело, но я не думаю, что у «Колоса» не будет шансов пройти.

Селезнев, думаю, конечно, поможет «Колосу». Женя в хороших кондициях и, я думаю, его опыт и его бомбардирское чутье помогут добиться хорошего результата. Сможет ли Селезнев стать лучшим бомбардиром чемпионатов Украины? Я по крайней мере верю в то, что он сможет это сделать», — считает Гай.

Матч «Арис» — «Колос» состоится в четверг, 17-го сентября.