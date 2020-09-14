ОФИЦИАЛЬНО. Итальянец вернулся в Шахтер и стал ассистентом Срны

Итальянский специалист Карло Николини подписал контракт с «Шахтером» на два года и стал ассистентом директора по футболу Дарио Срны.

Николи рассказал: «Это настоящее счастье! Я очень рад снова быть здесь. «Шахтер» – моя спортивная и рабочая семья. Постоянно следил за выступлениями команды. Такое ощущение, что вовсе не покидал «Шахтер» на эти четыре года. Я поддерживал контакт с президентом: очень благодарен ему за возможность снова работать на благо клуба. Также спасибо Дарио, Сергею Палкину и остальным работникам. Счастлив, что мне предоставили возможность вернуться в этот великий клуб, чтобы, как и прежде, стараться помочь ему постоянно побеждать.

«Шахтер» – один из лучших европейских клубов, все знают об этом. Надеюсь, опыт и знания в «Шахтере», Украине и Европе пригодятся мне в новом амплуа для развития клуба. Мы никогда не переставали расти и непременно выигрывать. Это клуб с духом победителей! Постараюсь быть максимально полезен. И, конечно же, привет болельщикам «Шахтера» и удачи в новом сезоне! Я здесь, чтобы выиграть еще много титулов».

Карло Николини на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год, работал в «Шахтере» тренером по физической подготовке. Вместе с клубом он стал обладателем 22 трофеев: Кубка УЕФА, 8 чемпионских титулов, 6 кубков и 7 суперкубков Украины.