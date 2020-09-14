Все тесты игроков Динамо на COVID-19 дали отрицательные результаты

Футболисты и персонал киевского «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против нидерландского АЗ. Все результаты негативные.

«Получены лабораторные Covid-результаты игроков и персонала клуба перед матчем с АЗ. Все тесты — негативные», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ состоится во вторник, 15-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.