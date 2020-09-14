Все тесты игроков Динамо на COVID-19 дали отрицательные результаты

Проведению матча киевлян с АЗ ничего не угрожает

  • 14.09.2020 21:32
  • 314 просмотров
  • 4 комментария
Все тесты игроков Динамо на COVID-19 дали отрицательные результаты
© ФК Динамо Киев

Футболисты и персонал киевского «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против нидерландского АЗ. Все результаты негативные.

«Получены лабораторные Covid-результаты игроков и персонала клуба перед матчем с АЗ. Все тесты — негативные», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ состоится во вторник, 15-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 22:24
    -1
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:21
    Всем плевать на эти брёвна.
    Всем плевать на вымирающих от голода днонецких недолюдей
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 22:23
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:21
    Всем плевать на эти брёвна.
    Всем плевать на вымирающий
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:21
    -2
    Всем плевать на эти брёвна.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 14.09.2020 21:59
    -2
    Когда приют для бездомных футболистов проверят на триппер??
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.09.2020 22:23
    0
    Олег Тимофеюк, 14.09.2020 22:21
    Всем плевать на эти брёвна.
    Всем плевать на вымирающий
    Ссылка
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