ФОТО. Криштиану Роналду отдыхает на борту своей яхты

35-летний нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отдыхает на борту своей яхты перед стартом нового сезона.
«Какая красота», — прокомментировал снимок Роналду.
Чемпионат Италии начнется 19-го сентября.
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Источник — Instagram
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Якщо бути точними, то він написав:
"Який гарний захід сонця"
Якщо бути точними, то він написав:
"Який гарний захід сонця"
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