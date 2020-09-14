ФОТО. Криштиану Роналду отдыхает на борту своей яхты

Форвард «Ювентуса» набирается сил перед новым сезоном

  • 14.09.2020 21:17
  • 2094 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Криштиану Роналду отдыхает на борту своей яхты
© Instagram. Криштиану Роналду

35-летний нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отдыхает на борту своей яхты перед стартом нового сезона.

«Какая красота», — прокомментировал снимок Роналду.

Чемпионат Италии начнется 19-го сентября.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What a beautiful 🌅🙏

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 14.09.2020 22:00
    0
    «Яка краса», — прокоментував знімок Роналду.
    Якщо бути точними, то він написав:
    "Який гарний захід сонця"
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 14.09.2020 21:58
    0
    он кроме этой яхты других развлечений не знает. скучный тип, с его то деньгами.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 14.09.2020 22:00
    0
    «Яка краса», — прокоментував знімок Роналду.
    Якщо бути точними, то він написав:
    "Який гарний захід сонця"
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 14.09.2020 21:58
    0
    он кроме этой яхты других развлечений не знает. скучный тип, с его то деньгами.
    Ссылка
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