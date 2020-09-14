Тренер АЗ: «Мне нравится традиция играть в Украине»

Главный тренер АЗ Арне Слот ответил на вопросы журналистов во время предматчевой пресс-конференции на «Олимпийском».

- После жеребьевки вы говорили, что шансы соперников на проход 50 на 50. Учитывая кадровые проблемы «Динамо» в защите, насколько, по вашему мнению, изменились эти шансы?

- Все равно, трудно назвать фаворита в нашей паре. «Динамо» и АЗ не часто играют друг против друга. Матч длится 90 минут, за это время ситуация на поле может измениться, на результат может повлиять много обстоятельств. Все-таки шансы равны – 50 на 50.

- Вы второй год подряд играете с украинским клубом. Вам нравится эта традиция?

- Да, у меня хорошие воспоминания о прошлогоднем матче с «Мариуполем». В прошлом сезоне мы уверенно победили и вышли в следующий раунд. Поэтому эта традиция – играть в Украине – мне нравится.

- В каком состоянии лидеры вашей команды, Стенгс и Идрисси? Готовы ли они играть?

- Оба в заявке, оба прилетели с командой, а будут они играть или нет – мы решим уже после тренировки на «Олимпийском», или скорее даже завтра, в день игры.

- Осознаете ли вы насколько тяжелая игра ждет АЗ, учитывая что вы еще не играли в чемпионате, а несколько игроков к тому же были в сборных?

- Завтра все увидим. Да, некоторые игроки были в сборных, но мы достаточно тренировались и готовились к этой игре.

- Какую тактику вы планируете выбрать на завтра?

- У нас впереди еще заключительная предыгровая тренировка. Завтра мы примем окончательное решение о том, какую схему и модель игры задействовать.

- Какой прогресс демонстрирует команда после межсезонья?

- Прогресс чувствуется, хоть тренировок пока было не так уж и много. Но мы привлекали к тренировкам игроков из молодежного состава, поэтому в целом я доволен тренировочным процессом и прогрессом команды.

- Почему в заявке нет Хокона Эвьена?

- У нас достаточно квалифицированных игроков, которые сейчас выглядят лучше и могут достойно его заменить. У нас в команде должна быть здоровая конкуренция. В заявку на игру может попасть только 18 игроков. Кто лучше готов, тот и попадает.

- Какие сильные стороны имеет ваша команда, за счет чего вы собираетесь обыграть «Динамо»?

- Мы неплохо играем в нападении, где у нас хватает креативных игроков. Мы можем доминировать на поле на протяжении всей игры. Впрочем, мы знаем, что «Динамо» очень сильно действует на контратаках. Поэтому мы должны найти определенный баланс.

- Сравните чемпионаты Украины и Нидерландов. Какой, по вашему мнению, сильнее?

- Мне трудно судить, потому что я не слежу за украинским чемпионатом. Мы встречались только с «Мариуполем», и этого недостаточно, чтобы делать оценку всей лиге. Знаю, что в Украине есть сильные команды, в частности, «Динамо» и «Шахтер», которые, как правило, ведут борьбу за титул. «Динамо» два года назад играло с «Аяксом», один матч завершился вничью. Но сейчас и «Динамо» другое, и «Аякс» другой. На этот вопрос ответить сложно. Для этого нужно следить за украинским чемпионатом.

- Несколько лет назад «Зенит» в Лиге чемпионов под руководством Мирчи Луческу разгромил АЗ со счетом 5:0. Правда, тренером тогда были не вы. Как вы считаете, тогда АЗ был слаб или их соперник силен?

- О той игре не могу сказать абсолютно ничего, потому что это было 5 или 6 лет назад. Тот АЗ был совсем другой командой по сравнению с нынешним. Сейчас мы думаем только о завтрашнем матче.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ состоится во вторник, 15-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.