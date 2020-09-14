Директор Леха рассказал о трансфере Кравца

Защитник «Леганеса» Василий Кравец стал игроком «Леха». Польский клуб арендовал игрока на год, прописав в контракте приоритетное право выкупа. В минувшем сезоне Кравец выступал за «Луго» на правах аренды. В 16 матчах Сегунды украинец сделал две голевые передачи.

Спортивный директор Леха Томаш Ржаса рассказал, как рассчитывают на игрока:

- Василий Кравец усилит соперничество на позиции левого защитника, но Тимотеуш Пухач также может играть выше на фланге, который в последнее время чаще играл в защите, но в прошлом сезоне также регулярно играл в полузащите. Кравец - физически хорошо подготовленный игрок с атакующим характером, хорошим пониманием и идеальным соответствием стилю игры, который мы предпочитаем.

Отметим, что в «Лехе» Кравец заменит другого украинца – Владимира Костевича, который зимой перейдет в «Динамо» на правах свободного агента.