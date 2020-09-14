Тен КОПМЕЙНЕРС: «В Динамо опасности можно ждать от кого угодно»

Капитан АЗ рассказал о подготовке к поединку с киевской командой

  • 14.09.2020 20:37
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  • 1 комментарий
Тен КОПМЕЙНЕРС: «В Динамо опасности можно ждать от кого угодно»
© ФК Динамо Киев. Тен Копмейнерс

Капитан АЗ Тен Копмейнерс ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в преддверии матча с «Динамо» на «Олимпийском».

- Как команда добралась до Киева, возникали какие-то сложности?
- Спасибо, все хорошо. Добрались без проблем, немного поспали в самолете, потом автобусом добрались до отеля. Все как всегда, ничего особенного.

- Разбирали ли соперника?
- Конечно. Мы просмотрели несколько матчей с участием «Динамо», в частности их поединок за Суперкубок Украины против «Шахтера». Думаю, мы хорошо подготовлены к противостоянию.

- Как бы вы оценили период подготовки к игре? Все ли запланированное удалось?
- Мы достаточно плодотворно поработали, сыграли несколько товарищеских матчей. Но то, как мы подготовлены, покажет только завтрашняя игра.

- Чего ожидаете от завтрашней игры на «Олимпийском»?
- Это будет хорошая, напряженная игра. Мы надеемся показать на поле все, что мы умеем, и победить.

- Как в команде восприняли то, что сезон в Нидерландах так и не доиграли, а места распределились таким образом?
- Да, это был особенный сезон для нашей команды. Мы провели несколько хороших матчей и имели отличные шансы стать чемпионами. К сожалению, этого не произошло в силу обстоятельств, которые от нас не зависят. Но произошло то, что произошло, теперь постараемся сделать это уже в следующем сезоне.

- Чего не хватило команде для того, чтобы победили «Викторию» Пльзень в предыдущем раунде в основное время?
- Мы начали игру очень плохо, пропустили первыми. Однако хорошо, что нам удалось в конце собраться, переломить ход поединка и в итоге вырвали победу.

- Кого в составе «Динамо» вы считаете самым опасным игроком в атаке?
- Мы хорошо проанализировали игру киевлян. В их составе хватает креативных игроков, поэтому опасности можно ожидать от кого угодно.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ состоится во вторник, 15-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Misha1493
    online
      Misha1493, 14.09.2020 21:58
    0
    Час покаже на що Динамо згідне
    Ссылка
    Misha1493
    online
      Misha1493, 14.09.2020 21:58
    0
    Час покаже на що Динамо згідне
    Ссылка
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