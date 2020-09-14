Тен КОПМЕЙНЕРС: «В Динамо опасности можно ждать от кого угодно»

Капитан АЗ Тен Копмейнерс ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в преддверии матча с «Динамо» на «Олимпийском».

- Как команда добралась до Киева, возникали какие-то сложности?

- Спасибо, все хорошо. Добрались без проблем, немного поспали в самолете, потом автобусом добрались до отеля. Все как всегда, ничего особенного.

- Разбирали ли соперника?

- Конечно. Мы просмотрели несколько матчей с участием «Динамо», в частности их поединок за Суперкубок Украины против «Шахтера». Думаю, мы хорошо подготовлены к противостоянию.

- Как бы вы оценили период подготовки к игре? Все ли запланированное удалось?

- Мы достаточно плодотворно поработали, сыграли несколько товарищеских матчей. Но то, как мы подготовлены, покажет только завтрашняя игра.

- Чего ожидаете от завтрашней игры на «Олимпийском»?

- Это будет хорошая, напряженная игра. Мы надеемся показать на поле все, что мы умеем, и победить.

- Как в команде восприняли то, что сезон в Нидерландах так и не доиграли, а места распределились таким образом?

- Да, это был особенный сезон для нашей команды. Мы провели несколько хороших матчей и имели отличные шансы стать чемпионами. К сожалению, этого не произошло в силу обстоятельств, которые от нас не зависят. Но произошло то, что произошло, теперь постараемся сделать это уже в следующем сезоне.

- Чего не хватило команде для того, чтобы победили «Викторию» Пльзень в предыдущем раунде в основное время?

- Мы начали игру очень плохо, пропустили первыми. Однако хорошо, что нам удалось в конце собраться, переломить ход поединка и в итоге вырвали победу.

- Кого в составе «Динамо» вы считаете самым опасным игроком в атаке?

- Мы хорошо проанализировали игру киевлян. В их составе хватает креативных игроков, поэтому опасности можно ожидать от кого угодно.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ состоится во вторник, 15-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.