Артем ФРАНКОВ: «Даже не буду пытаться предугадать ход мысли Луческу»

Наставнику «Динамо» предстоит решить вопрос с переполненным лазаретом команды

  • 14.09.2020 19:25
  • 1448 просмотров
  • 4 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Даже не буду пытаться предугадать ход мысли Луческу»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился ожиданиями от поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ в свете череды травм в составе украинской команды.

«Даже не буду пытаться предугадать ход мысли Мирчи Луческу и выложить вам полный расклад в обороне «Динамо». Тут, скорее, предмет для очень симпатичной букмекерской линии, рассчитанной на разбирающихся в футболе, — кто и на какой позиции, в центре или на краю, в основе или на экстренном подхвате... Одно могу сказать ответственно, с уверенностью: скорее всего, в этом составе мы увидим эту линию киевлян впервые. И как было бы славно, чтобы после всего захотелось видеть ее снова и снова. Вдогонку: не пренебрегайте ни одной фамилией, ни одним самым скромным пока футболистом — эта история пишется во многом с чистого листа, и иногда обрушиваются чьи-то стереотипы, а кто-то обретает шанс всей жизни», — написал Франков в журнале.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ состоится во вторник, 15-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(12 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.09.2020 19:39
    +1
    Александр Шевченко, 14.09.2020 19:29
    Сирота-Забарный чую будут в центре завтра.
    Это ты после просмотра ТаТоТаке почуял?
    Ссылка
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 14.09.2020 19:38
    +1
    Александр Шевченко, 14.09.2020 19:29
    Сирота-Забарный чую будут в центре завтра.
    Одного молодого - вполне возможно. Двух молодых в центр обороны да ещё и в таком матче - это даже не самоубийство, тут с собой и прихватить многих можна Дед на такое не пойдёт.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 19:30
    -2
    Рептилоид, харе лизать дерьнаме, уже всё что можно зализал.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.09.2020 19:29
    +1
    Сирота-Забарный чую будут в центре завтра.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.09.2020 19:39
    +1
    Александр Шевченко, 14.09.2020 19:29
    Сирота-Забарный чую будут в центре завтра.
    Это ты после просмотра ТаТоТаке почуял?
    Ссылка
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 14.09.2020 19:38
    +1
    Александр Шевченко, 14.09.2020 19:29
    Сирота-Забарный чую будут в центре завтра.
    Одного молодого - вполне возможно. Двух молодых в центр обороны да ещё и в таком матче - это даже не самоубийство, тут с собой и прихватить многих можна Дед на такое не пойдёт.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.09.2020 19:29
    +1
    Сирота-Забарный чую будут в центре завтра.
    Ссылка
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