Артем ФРАНКОВ: «Даже не буду пытаться предугадать ход мысли Луческу»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился ожиданиями от поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ в свете череды травм в составе украинской команды.

«Даже не буду пытаться предугадать ход мысли Мирчи Луческу и выложить вам полный расклад в обороне «Динамо». Тут, скорее, предмет для очень симпатичной букмекерской линии, рассчитанной на разбирающихся в футболе, — кто и на какой позиции, в центре или на краю, в основе или на экстренном подхвате... Одно могу сказать ответственно, с уверенностью: скорее всего, в этом составе мы увидим эту линию киевлян впервые. И как было бы славно, чтобы после всего захотелось видеть ее снова и снова. Вдогонку: не пренебрегайте ни одной фамилией, ни одним самым скромным пока футболистом — эта история пишется во многом с чистого листа, и иногда обрушиваются чьи-то стереотипы, а кто-то обретает шанс всей жизни», — написал Франков в журнале.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — АЗ состоится во вторник, 15-го сентября, в 20:00 по киевскому времени.