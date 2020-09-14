Василий КРАВЕЦ: «Я думаю, что я на поле работяга»

Украинец рассказал о выборе клуба

  • 14.09.2020 19:27
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  • 1 комментарий
Василий КРАВЕЦ: «Я думаю, что я на поле работяга»
© lechpoznan.p

Защитник «Леганеса» Василий Кравец стал игроком «Леха». Польский клуб арендовал игрока на год, прописав в контракте приоритетное право выкупа. В минувшем сезоне Кравец выступал за «Луго» на правах аренды. В 16 матчах Сегунды украинец сделал две голевые передачи.

После подписания контракта Кравец рассказал о своем выборе:

- Что я за игрок? Тренеры, с которыми мне довелось сотрудничать, наверняка лучше расскажут об этом. Я думаю, что я на поле «работяга». Игрок, который много работает на поле, как в защите, так и в нападении. Независимо от того, будет ли это двадцатая, тридцатая или девяностая минута матча, я всегда борюсь до конца.

Здесь большой и красивый стадион. Действительно удивительный. Город, в свою очередь, очень похож на мой родной Львов, также имеет богатую историю и уже покорил мое сердце. Отсюда я недалеко от дома моей семьи, но чувствую, что скоро и здесь буду чувствовать себя как дома.

Отметим, что в «Лехе» Кравец заменит другого украинца – Владимира Костевича, который зимой перейдет в «Динамо» на правах свободного агента.

 

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 14.09.2020 20:37
    0
    а що думає тренер?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 14.09.2020 20:37
    0
    а що думає тренер?
    Ссылка
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