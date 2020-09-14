Алексей БЕЛИК: «Украина многовато пропустила от Испании»

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о последних матчах украинской команды в Лиге наций.

— Итоговый счет матча с Испанией (0:4) показал, где находится сборная Украины, или такой разгром был просто недоразумением?

— Конечно, перед поединком я был настроен более оптимистично. Но сам матч показал, что между сборной Украины и топовыми сборными Европы, к которым, без сомнения, относится команда Испании, есть разница в мастерстве, в опыте. Однако она не такая большая, как можно подумать, глядя на итоговый счет в Мадриде. Многовато пропустили. Но это как раз тот случай, когда такой опыт обязательно пойдет на пользу после двух лет без поражений.

Футболисты сборной Украины быстро и хорошо учатся на ошибках, поэтому я верю, что в октябре «сине-желтые» будут в лучших кондициях. Немцам и испанцам в Киеве легко не будет (улыбается).

— После двух туров «сине-желтые» занимают второе место. Это отличный для нас показатель?

— Да. Понятно, что некоторые сборные к матчам Лиги наций относятся как к спаррингам, но все равно приятно видеть сборную Украины на уровне лучших команд Старого света.

— Каковы теперь перспективы команды Андрея Шевченко в Лиге наций?

— Думаю, что для сборной Украины стратегическая цель — закрепиться среди элиты. Сейчас сложно переоценить полезность этих шести матчей в Лиге наций перед чемпионатом Европы. Для многих наших ребят это сильнейший опыт, так легче учиться.