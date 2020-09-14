Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Риме

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина узнала соперницу по второму кругу крупного турнира, который проходит в Риме.

26-летняя украинка сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой, которая в первом круге в трех сетах одолела Чжан Шуай из Китая.

Рим. Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 6:7(5), 6:1

Последний раз Свитолина и Павлюченкова играли в 2017 году в рамках третьего круга Australian Open, тогда сильнее оказалась россиянка.