Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Риме

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина узнала соперницу по второму кругу крупного турнира, который проходит в Риме.
26-летняя украинка сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой, которая в первом круге в трех сетах одолела Чжан Шуай из Китая.
Рим. Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 6:7(5), 6:1
Последний раз Свитолина и Павлюченкова играли в 2017 году в рамках третьего круга Australian Open, тогда сильнее оказалась россиянка.
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Источник — Sport.ua
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