Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Риме

Первая ракетка Украины во втором круге сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой

  • 14.09.2020 17:09
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Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Риме
© Jimmie 48 photography. Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина узнала соперницу по второму кругу крупного турнира, который проходит в Риме.

26-летняя украинка сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой, которая в первом круге в трех сетах одолела Чжан Шуай из Китая.

Рим. Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 6:7(5), 6:1

Последний раз Свитолина и Павлюченкова играли в 2017 году в рамках третьего круга Australian Open, тогда сильнее оказалась россиянка.

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Источник — Sport.ua

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