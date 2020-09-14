Шахтер готовится к Заре без трех игроков первой команды

«Шахтер», который пропускал матч 2-го тура УПЛ против «Руха» из-за вспышки коронавируса у соперника, готовится 3 поединку 3-го тура с «Зарей».

В общей группе работают все футболисты, за исключением Максима Малышева, Исмаили и Владислава Вакулы.

Эту неделю «оранжево-черные» будут работать в ежедневном режиме утренних тренировок.

В воскресенье, 20 сентября, в Запорожье состоится поединок 3-го тура чемпионата Украины «Заря» – «Шахтер». Начало в 17:00.