Шахтер готовится к Заре без трех игроков первой команды

Здоровы все, кроме трех футболистов

  • 14.09.2020 15:28
  • 1653 просмотра
  • 1 комментарий
Шахтер готовится к Заре без трех игроков первой команды
© shakhtar.com

«Шахтер», который пропускал матч 2-го тура УПЛ против «Руха» из-за вспышки коронавируса у соперника, готовится 3 поединку 3-го тура с «Зарей».

В общей группе работают все футболисты, за исключением Максима Малышева, Исмаили и Владислава Вакулы.

Эту неделю «оранжево-черные» будут работать в ежедневном режиме утренних тренировок.

В воскресенье, 20 сентября, в Запорожье состоится поединок 3-го тура чемпионата Украины «Заря» – «Шахтер». Начало в 17:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 16:10
    0
    Лучшие, только удачи и ещё раз удачи во всём!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 14.09.2020 16:10
    0
    Лучшие, только удачи и ещё раз удачи во всём!
    Ссылка
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