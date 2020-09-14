СУРКИС – Костюку: «В успехах команды U-19 огромная роль Вашего таланта»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил старшего тренера динамовской команды U-19 Игоря Костюка с 45-летием.



«Уважаемый Игорь Владимирович!



От меня лично и от всей динамовской семьи примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея!



За годы игровой карьеры Вы приобрели немалый опыт, выступая за отечественные клубы, в том числе и киевское «Динамо», а последние годы передаете свои знания молодому поколению «бело-синих».



Под Вашим руководством команда U-19 трижды подряд стала чемпионом Украины и успешно выступает на международной арене. И в этих успехах огромная роль Вашего тренерского таланта и умения направить игроков, которые только находятся в начале своего долгого футбольного пути, в правильное русло.



Терпения и удачи Вам на нелегком тренерском поприще! Крепкого здоровья, благополучия и оптимизма Вам и Вашим близким! С юбилеем!», – сказано в поздравлении от президента столичного клуба.