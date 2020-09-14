Даяна Ястремская – Камила Джорджи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 14 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) начнет борьбу на турнире серии Премьер 5 в Риме.



20-летняя украинка в первом круге сразится против итальянки Камилы Джорджи (№69 WTA), которая получила от организаторов уайлд-кард. Встреча состоится первым запуском вечерней сессии и начнется не ранее 20:00 по Киеву.



Ранее девушки играли трижды, украинка выиграла один матч.



В следующем круге победительница матча сыграет против Аманды Анисимовой из США (№27 WTA) или Донны Векич из Хорватии (№28 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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