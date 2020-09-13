ШАРАН: «Для нас это впервые за 17 поединков, когда не смогли забить гол»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение в матче 2-го тура УПЛ от «Миная» (0:1) на послематчевой пресс-конференции:

«Очень приятно находиться на Закарпатье, в Ужгороде. Пять лет назад мы здесь играли, победили тогда «Закарпатье». Мы сегодня настраивались только на победу. Но, к большому сожалению, даже не достигли ничейный результат. Есть внутренние причины в команде. Это я буду решать вместе с футболистами, конечно. Была равная игра. Поздравляю «Минай» с победой.

Мы ожидали такой игры, знали, как они действуют. Они изменили тактику на этот поединок, но мы были к этому готовы, узнав состав «Миная». Они молодцы, что не пропустили, а для нас это первый матч за 17 поединков, когда мы не смогли забить. Готовимся к следующему поединку. Недооценки соперника не было, это однозначно».