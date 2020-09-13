Венгрия. Артем Фаворов принес первую победу Залаэгерсег

Украинец открыл счет голам за новый клуб

  • 13.09.2020 21:07
  • 1177 просмотров
  • 1 комментарий
Венгрия. Артем Фаворов принес первую победу Залаэгерсег
© twitter

В матче пятого тура чемпионата Венгрии Залаэгерсег на выезде разгромил МТК со счетом 0:3. Первый гол в матче провел украинский полузащитник Артем Фаворов. Этот гол оказался победным для его команды. В новом чемпионате это первая победа Залаэгерсег.

После этого тура команда поднялась на 6-е место в турнирной таблице, лидирует Фехервар.

В прошлом сезоне Фаворов выступал за другой венгерский клуб Пушкаш Академи.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.09.2020 21:11
    +1
    Красава.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.09.2020 21:11
    +1
    Красава.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности