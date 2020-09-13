Венгрия. Артем Фаворов принес первую победу Залаэгерсег

В матче пятого тура чемпионата Венгрии Залаэгерсег на выезде разгромил МТК со счетом 0:3. Первый гол в матче провел украинский полузащитник Артем Фаворов. Этот гол оказался победным для его команды. В новом чемпионате это первая победа Залаэгерсег.

После этого тура команда поднялась на 6-е место в турнирной таблице, лидирует Фехервар.

В прошлом сезоне Фаворов выступал за другой венгерский клуб Пушкаш Академи.