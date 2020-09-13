Кубок Германии. Байер забил сопернику 7 голов на любой вкус

«Штутгарт» также прошел дальше за счет гостевой победы над  «Ганзой»

  • 13.09.2020 20:59
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Кубок Германии. Байер забил сопернику 7 голов на любой вкус
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Сегодня, 13 сентября, прошли матчи 1/32 финала Кубка Германии.

«Байер» обыграл «Айнтрахт» из Нордерштедта со счетом 7:0.

Кубок Германии. 1/32 финала

«Айнтрахт» Нордерштедт – «Байер» – 0:7

Голы: Л.Бендер, 4, Амири, 10, 31, Аларио, 12, Вирц, 21, Арангис, 30, Шик, 77.

«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Синкгравен, Тапсоба, Л.Бендер (Драгович, 73), Арангис (Баумгартлингер, 73), Беллараби (Паласиос, 73), Демирбай, Амири (Шик, 46), Вирц, Аларио (Диаби, 46).

«Эльферсберг» – «Санкт-Паули» – 4:2

«Ганза» – «Штутгарт» – 0:1 

«Рилазинген-Арлен» – «Хольштайн» – 1:7

«Штайнбах» – «Зандхаузен» – 1:2 

«Виденбрюк» – «Падерборн» – 0:5

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Николай Степанюк, Sport.ua

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