Кононов может заменить Хацкевича в Роторе

Руководство российского клуба рассматривает изменения на тренерском мостике

  • 13.09.2020 15:46
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Кононов может заменить Хацкевича в Роторе
© ФК Спартак Москва. Олег Кононов

Бывший главный тренер «Карпат» Олег Кононов вскоре может возглавить «Ротор».

В данный момент специалист возглавляет «Ригу», но он пропустил последний матч команды против «Вентспилса» (2:0) в чемпионате Латвии из-за семейных обстоятельств. 

Как отмечают источники, Кононова рассматривает руководство «Ротора». В клубе недовольны текущими результатами. Под руководством Александра Хацкевича команда занимает последнее место в РПЛ.

«Рига» с Кононовым занимает текущее первое место в чемпионате, выиграв 16 матчей из 18.

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Источник — Metaratings.ru

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