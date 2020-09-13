Кононов может заменить Хацкевича в Роторе

Бывший главный тренер «Карпат» Олег Кононов вскоре может возглавить «Ротор».

В данный момент специалист возглавляет «Ригу», но он пропустил последний матч команды против «Вентспилса» (2:0) в чемпионате Латвии из-за семейных обстоятельств.

Как отмечают источники, Кононова рассматривает руководство «Ротора». В клубе недовольны текущими результатами. Под руководством Александра Хацкевича команда занимает последнее место в РПЛ.

«Рига» с Кононовым занимает текущее первое место в чемпионате, выиграв 16 матчей из 18.