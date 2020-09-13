Михайличенко начнет в стартовом составе матч с Серкль Брюгге

23-летний защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко выйдет с первых минут в матче 5-го тура Лиги Жюпиле против «Серкль Брюгге». Украинец перешел в бельгийский клуб в летнее межсезонье из «Зари».
В нынешнем сезоне Михайличенко сыграл за «Андерлехт» три матча и забил 1 гол.
Поединок «Андерлехт» - «Серкль Брюгге» начнется в 14:30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta.
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Сергей Цыба, Sport.ua
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