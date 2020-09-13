ВИДЕО. Пирло выиграл первый матч. Роналду забил победный гол

Туринский «Ювентус» одержал крупную победу над «Новарой» в товарищеском матче- 5:0.
Этот матч стал первым для 41-летнего Андреа Пирло в качестве главного тренера команды. Символично, что первый гол Ювентуса провел их лидер Криштиану Роналду.
Ювентус Италия – Новара Италия 5:0
Голы: 1:0 – 20 Роналду, 2:0 – 56 Демирал, 3:0 – 66 Пьяца, 4:0 – 90 Портанова, 5:0 – 90 Портанова.
Ювентус – Шченсны (Буффон, 46), Кьеллини (Демирал, 46), Бонуччи (Пеллегрини, 46), Данило (Портанова, 63), Алекс Сандро (Ругани, 63), Рэмзи (Де Шильо, 64), Маккенни (Бентанкур, 46), Куадрадо (Николусси-Кавилья, 65), Рабьо (Артур, 46), Кулусевски (Пьяца, 46), Роналду (Дуглас Коста, 46).
Inizia la ripresa al #TrainingCenter!— JuventusFC (@juventusfc) September 13, 2020
Si riparte da questo gol ⚽#JuveNovara#ForzaJuve pic.twitter.com/zrQA4lVJH4
Виталий Петровский, Sport.ua
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