Тренер АЗ: «Победа Динамо над Шахтером в Суперкубке впечатляет»

Арне Слот считает киевлян мощным и сильным соперником

  • 13.09.2020 14:06
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  • 1 комментарий
Тренер АЗ: «Победа Динамо над Шахтером в Суперкубке впечатляет»
© ФК Динамо Киев. Арне Слот

Накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и нидерландским АЗ Алкмаар, который состоится на НСК «Олимпийский» во вторник, 15-го сентября, главный тренер оппонентов киевлян Арне Слот рассказал о настроении команды и подготовке к предстоящему противостоянию.

- Как в команде восприняли новость об остановке сезона в чемпионате и титул «Аякса»?
- На самом деле, обладателя титула нет. Сезон был отменен после 25-26 матчей. Не было определено чемпиона, а значит и не было завоевано титул. Но, несмотря на это, «билеты» для участия в Лиге чемпионов между командами были распределены. Мы получили второй лучший билет, и в итоге были вынуждены играть в отборочных раундах - сначала против «Виктории» (Пльзень), а теперь - «Динамо» из Киева.

- Как команда готовилась к новому сезону с учетом новых реалий? Были какие-то новшества?
- Мы продолжали тренироваться, соблюдая все меры безопасности по COVID-19. К счастью, наше правительство позволяло нам тренироваться при социальном дистанцировании на поле и вне его. После того, как было разрешено всем командным видам спорта проводить тренировки так же, как и до пандемии, мы начали групповую работу по привычной схеме. Мы видели, что игрокам нужно время, чтобы вернуться к своему физическому уровню, и мы дали им это время. Это также требовало дополнительного мониторинга. Мы специально спланировали предсезонную подготовку с большим количеством хороших спарринг-партнеров, чтобы оценить свои силы и посмотреть, что нужно сделать, чтобы быть готовым к нашему первому официальному матчу против «Виктории» Пльзень.

- Насколько важна Лига чемпионов для АЗ с точки зрения финансов и годового бюджета?
- Конечно, она очень важна, поскольку может весомо увеличить бюджет клуба.

- Как в команде отреагировали на результаты жеребьевки?
- Мы понимали, что на этапе третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов нам в любом случае достанется сильная команда. Поскольку мы изучали всех трех возможных оппонентов, наша реакция была довольно спокойной. Некоторые сотрудники вспомнили противостояние с киевским «Динамо» в 2010 году в Лиге Европы (2:1 и 2:0 в пользу «Динамо»). Это было одно из первых, что пришло в голову.

- Что вы лично знаете о «Динамо»?
- Сейчас у нас есть пять дней, чтобы подготовиться и лучше изучить нашего оппонента. Нам нужно с пользой использовать эти дни, ведь, по моему мнению, мы будем играть против очень сильной команды. Без сомнений, у «Динамо» хорошая команда.

- Кого можете выделить в составе «Динамо»?
- Нам хорошо известен один игрок: Фран Соль. Мы встречались в играх с его бывшей командой «Виллемом II» и знаем, что это парень, которому по силам почувствовать момент и забить гол, поскольку он был одним из лучших бомбардиров лиги с 14 голами.

- Имеет ли большое значение фактор своего/чужого поля в современных условиях?
- Мы понимаем, что квалификационный раунд состоит только из одного матча, и то, что это именно выездная игра, — конечно, на пользу киевскому «Динамо», хоть на стадионе и не будет болельщиков. Так же, как мы знаем каждый сантиметр нашего поля, направление ветра, так и наш соперник будет чувствовать себя увереннее на своем домашнем стадионе.

- Смотрели ли вы матч «Динамо» против «Шахтера»? Какое впечатление произвела на вас игра киевлян?
- Да, мы действительно смотрели игру, и то, что «Динамо» выиграло Суперкубок, действительно впечатляет, учитывая то, что «Шахтер» недавно был полуфиналистом Лиги Европы. Это лишний раз свидетельствует, что «Динамо» — очень мощный, сильный соперник.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:08
    0
    Конечно впечатляет чувак, такие поезда не все умеют ставить.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:08
    0
    Конечно впечатляет чувак, такие поезда не все умеют ставить.
    Ссылка
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