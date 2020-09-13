Мирон МАРКЕВИЧ: «Результат к молодежке придет»

Но это не главное для сборной Украины U-21, уверен специалист

  • 13.09.2020 13:48
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Результат к молодежке придет»
© УАФ. Мирон Маркевич

Глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о национальной команде Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.

«Руслан Ротань только начал работать. Да, поначалу не все получалось, но сейчас уже видно, что это другая команда, поэтому наставнику еще нужно дать время.

В Дании «сине-желтые» выглядели лучше лидера группы, и, похоже, гол, хозяева забили с нарушением правил, но, тем не менее, нельзя терять концентрацию и доводить дело до такой нервной концовки. Я не сомневаюсь, что результат к молодежке придет, хотя и не это самое важное. Главное, чтобы в национальную команду ребята приходили созревшими», — отметил Маркевич.

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Источник — zbirna.com

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