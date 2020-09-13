Красников объяснил, почему решил уйти из Динамо

Специалист поблагодарил Игоря и Григория Суркисов за понимание

  • 13.09.2020 13:07
  • 4858 просмотров
  • 23 комментария
Красников объяснил, почему решил уйти из Динамо
© YouTube. Евгений Красников

Владелец харьковского футбольного клуба «Металл» Евгений Красников, ранее занимавший пост вице-президента «Динамо», объяснил, почему он решил уйти из киевского клуба.

«Просто очень хотел вернуться в Харьков. Не из-за того, что дело в «Динамо». Меня и пригласили, и во время работы относились с пониманием. У меня только слова благодарности президенту Игорю Суркису и его брату (Григорию Суркису — прим. ред.).

С Игорем Михайловичем мы разговаривали. Мы чуть позже дадим совместное интервью какое-то. Сейчас не буду вдаваться в детали. Но когда я узнал, что есть возможность сделать в Харькове клуб, пусть даже Второй лиги... Игорь Михайлович отнесся с пониманием», — рассказал Красников.

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Источник — Бомбардир

(62 голоса)

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Комментарии
    Olexandr Yevtushok
    online
      Olexandr Yevtushok, 13.09.2020 14:33
    0
    Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:23
    Маркевич пришел в команду, построенную Рамосом. И убежал из нее, когда запахло жареным. Почему он больше нигде никого не тренировал? Да потому, что нах никому не нужен тренер, который может слепить команду только если дадут огромную сумму на трансферы. Вот и сидит дед в фэфэу у говно метает в СМИ
    Рамос звісно команду зібрав і майже зіграв. Але які бабки пішли на це все. А от останні півроку Маркевич сам підплачував гравцям, щоб дійти до Фіналу КУЕФА.
    Маркевич такий же залежний від результату, як і Гвардіола, або зараз Анчелоті в Евертоні - бабки. і ще раз бабки.
    Побачимо, яку цукеру зліпить Луческу в безготівковому Дінамо (на жаль, до сих пір, за цей Чекістський клюб з Кіюва уболіваю(((
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:29
    -3
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:27
    Конечно, классные люди.
    Те, кто путинскую армию привели на Донбасс ты называешь людьми?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 13.09.2020 14:27
    -1
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 13:51
    Кастрюляголовый, ещё раз, я не живу ни в Луганске, ни в Донецке (города и люди там классные).
    Безфлаговый ты живешь на территории 404
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 14:27
    -2
    Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:24
    Люди? Там есть люди???
    Конечно, классные люди.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:24
    -1
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 13:51
    Кастрюляголовый, ещё раз, я не живу ни в Луганске, ни в Донецке (города и люди там классные).
    Люди? Там есть люди???
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:23
    -2
    Oleksandr Melnychuk, 13.09.2020 14:17
    Людина яка вивела Дніпро в фінал ЛЄ з тими гравцями які були, зараз сидить і отримує бабло шалене нізащо і він "неудачник"? Може ти хотів написати, що ти повний ноль і ходиш до роботи за копійки працюєш, спину можливо гнеш а він і знати про тебе не знає))
    Маркевич пришел в команду, построенную Рамосом. И убежал из нее, когда запахло жареным. Почему он больше нигде никого не тренировал? Да потому, что нах никому не нужен тренер, который может слепить команду только если дадут огромную сумму на трансферы. Вот и сидит дед в фэфэу у говно метает в СМИ
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 13.09.2020 14:17
    +2
    Kovalenkobrevno, 13.09.2020 13:19
    А кто такой Маркевич? Тренер - неудачник, который сейчас сидит в фэфэу на выдуманной для него должности
    Людина яка вивела Дніпро в фінал ЛЄ з тими гравцями які були, зараз сидить і отримує бабло шалене нізащо і він "неудачник"? Може ти хотів написати, що ти повний ноль і ходиш до роботи за копійки працюєш, спину можливо гнеш а він і знати про тебе не знає))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:06
    +5
    В новости бывший работник Динамо Киев , рассказывает о своей будущей работе в харьковсокам Металле , а на ветке все равно одни уфимские недобитки типо Бойкинючки и его малахольной подружки Алежки
    Забулгдыги , вы уже 14 час без перерыва тут серите , иди хоть дошик себе запарьте что ли
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 13.09.2020 13:59
    -3
    Почему-то не верю. Возвращение в харьков, развитие футбола - это все хорошо.
    В остальном какие-то недомолвки, которые даже планируемое совместное (зачем?) интервью не изменит.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 13:51
    -11
    Kovalenkobrevno, 13.09.2020 13:48
    И это пишет человек из недобитого ордло. Смешно)
    Кастрюляголовый, ещё раз, я не живу ни в Луганске, ни в Донецке (города и люди там классные).
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 13.09.2020 13:48
    +4
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 13:45
    Любой адекватный человек хочет как можно скорее уйти из этого позорного болота.
    И это пишет человек из недобитого ордло. Смешно)
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 13.09.2020 13:46
    -7
    футбольный менеджмент в Динамо - это гнилое вонючее болото где что то живое погибает на корню
    От технического директора до голимого Шаблия все заросло плесенью и совком , живут одним днем , а то и только до обеда...
    Главная цель - скачать бабла ( семью кормить надо) ... Собственно и владелец этим занимается в более глобальных масштабах
    Футбол - явление второстепенное , а то и третье
    Один пришел , другой ушел : без двора , беез имени , без международного авторитета ; все равно решает Суркис , он и в керлинге или в бейсболе вставлял бы нос и давал интервью с той же успешностью...
    Шняга шняжная , а не клуб!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.09.2020 13:45
    -9
    Любой адекватный человек хочет как можно скорее уйти из этого позорного болота.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.09.2020 13:41
    +1
    Ничего не понятно.
    Но очень интересно ©
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    Manticora
      Manticora, 13.09.2020 13:34
    -1
    Спорт юа!! У меня вопрос к вам.. Раньше было у вас круто.. когда был конкурс с прогнозами.. Призы за первые 3 места!! Может сделайте еще что-то такое... Пользователям вашего сайта это бы понравилось!! В том числе и мне..
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 13:31
    -3
    даже во второй лиге от него больше пользы, чем быть 100500й спортдиром в динаме.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.09.2020 13:30
    -2
    Kovalenkobrevno, 13.09.2020 13:19
    А кто такой Маркевич? Тренер - неудачник, который сейчас сидит в фэфэу на выдуманной для него должности
    Тренер то він звичайно ніякий, але точно не є невдахою. Тупо сидіти і нічого не робити отримуючи за це такі гроші це ніщо інше, як щасливчик долі)
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    janu0320
      janu0320, 13.09.2020 13:30
    -2
    DidOk, 13.09.2020 13:22
    Може бути лише одне адекватне пояснення - за цим всім стоїть Ярославський. Тоді все логічно
    да при чём здесь ярославский, что красников в динаме делал, какие результаты его работы там? логично что он ушёл из клуба где его потенциал как футбольного специалиста не могут реализовать.
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    DidOk
    online
      DidOk, 13.09.2020 13:23
    0
    Через рік другий чекаємо на повернення "Металіста" і Ярославського ?
    * викуплять бренд та змінять офіційно
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 13.09.2020 13:22
    0
    Може бути лише одне адекватне пояснення - за цим всім стоїть Ярославський. Тоді все логічно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.09.2020 14:06
    +5
    В новости бывший работник Динамо Киев , рассказывает о своей будущей работе в харьковсокам Металле , а на ветке все равно одни уфимские недобитки типо Бойкинючки и его малахольной подружки Алежки
    Забулгдыги , вы уже 14 час без перерыва тут серите , иди хоть дошик себе запарьте что ли
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 13.09.2020 13:48
    +4
    Олег Тимофеюк, 13.09.2020 13:45
    Любой адекватный человек хочет как можно скорее уйти из этого позорного болота.
    И это пишет человек из недобитого ордло. Смешно)
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 13.09.2020 14:17
    +2
    Kovalenkobrevno, 13.09.2020 13:19
    А кто такой Маркевич? Тренер - неудачник, который сейчас сидит в фэфэу на выдуманной для него должности
    Людина яка вивела Дніпро в фінал ЛЄ з тими гравцями які були, зараз сидить і отримує бабло шалене нізащо і він "неудачник"? Може ти хотів написати, що ти повний ноль і ходиш до роботи за копійки працюєш, спину можливо гнеш а він і знати про тебе не знає))
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.09.2020 13:41
    +1
    Ничего не понятно.
    Но очень интересно ©
    Ссылка
    Olexandr Yevtushok
    online
      Olexandr Yevtushok, 13.09.2020 14:33
    0
    Kovalenkobrevno, 13.09.2020 14:23
    Маркевич пришел в команду, построенную Рамосом. И убежал из нее, когда запахло жареным. Почему он больше нигде никого не тренировал? Да потому, что нах никому не нужен тренер, который может слепить команду только если дадут огромную сумму на трансферы. Вот и сидит дед в фэфэу у говно метает в СМИ
    Рамос звісно команду зібрав і майже зіграв. Але які бабки пішли на це все. А от останні півроку Маркевич сам підплачував гравцям, щоб дійти до Фіналу КУЕФА.
    Маркевич такий же залежний від результату, як і Гвардіола, або зараз Анчелоті в Евертоні - бабки. і ще раз бабки.
    Побачимо, яку цукеру зліпить Луческу в безготівковому Дінамо (на жаль, до сих пір, за цей Чекістський клюб з Кіюва уболіваю(((
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 13.09.2020 13:23
    0
    Через рік другий чекаємо на повернення "Металіста" і Ярославського ?
    * викуплять бренд та змінять офіційно
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 13.09.2020 13:22
    0
    Може бути лише одне адекватне пояснення - за цим всім стоїть Ярославський. Тоді все логічно
    Ссылка
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