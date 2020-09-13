Красников объяснил, почему решил уйти из Динамо

Владелец харьковского футбольного клуба «Металл» Евгений Красников, ранее занимавший пост вице-президента «Динамо», объяснил, почему он решил уйти из киевского клуба.

«Просто очень хотел вернуться в Харьков. Не из-за того, что дело в «Динамо». Меня и пригласили, и во время работы относились с пониманием. У меня только слова благодарности президенту Игорю Суркису и его брату (Григорию Суркису — прим. ред.).

С Игорем Михайловичем мы разговаривали. Мы чуть позже дадим совместное интервью какое-то. Сейчас не буду вдаваться в детали. Но когда я узнал, что есть возможность сделать в Харькове клуб, пусть даже Второй лиги... Игорь Михайлович отнесся с пониманием», — рассказал Красников.