Красников объяснил, почему решил уйти из Динамо

Владелец харьковского футбольного клуба «Металл» Евгений Красников, ранее занимавший пост вице-президента «Динамо», объяснил, почему он решил уйти из киевского клуба.
«Просто очень хотел вернуться в Харьков. Не из-за того, что дело в «Динамо». Меня и пригласили, и во время работы относились с пониманием. У меня только слова благодарности президенту Игорю Суркису и его брату (Григорию Суркису — прим. ред.).
С Игорем Михайловичем мы разговаривали. Мы чуть позже дадим совместное интервью какое-то. Сейчас не буду вдаваться в детали. Но когда я узнал, что есть возможность сделать в Харькове клуб, пусть даже Второй лиги... Игорь Михайлович отнесся с пониманием», — рассказал Красников.
Источник — Бомбардир
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Маркевич такий же залежний від результату, як і Гвардіола, або зараз Анчелоті в Евертоні - бабки. і ще раз бабки.
Побачимо, яку цукеру зліпить Луческу в безготівковому Дінамо (на жаль, до сих пір, за цей Чекістський клюб з Кіюва уболіваю(((
Забулгдыги , вы уже 14 час без перерыва тут серите , иди хоть дошик себе запарьте что ли
В остальном какие-то недомолвки, которые даже планируемое совместное (зачем?) интервью не изменит.
От технического директора до голимого Шаблия все заросло плесенью и совком , живут одним днем , а то и только до обеда...
Главная цель - скачать бабла ( семью кормить надо) ... Собственно и владелец этим занимается в более глобальных масштабах
Футбол - явление второстепенное , а то и третье
Один пришел , другой ушел : без двора , беез имени , без международного авторитета ; все равно решает Суркис , он и в керлинге или в бейсболе вставлял бы нос и давал интервью с той же успешностью...
Шняга шняжная , а не клуб!
Но очень интересно ©
* викуплять бренд та змінять офіційно
Забулгдыги , вы уже 14 час без перерыва тут серите , иди хоть дошик себе запарьте что ли
Но очень интересно ©
Маркевич такий же залежний від результату, як і Гвардіола, або зараз Анчелоті в Евертоні - бабки. і ще раз бабки.
Побачимо, яку цукеру зліпить Луческу в безготівковому Дінамо (на жаль, до сих пір, за цей Чекістський клюб з Кіюва уболіваю(((
* викуплять бренд та змінять офіційно
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