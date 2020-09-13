Антонио РЮДИГЕР: «Важно помочь новичкам адаптироваться»

27-летний защитник «Челси» Антонио Рюдигер считает, что очень важно помочь новичкам команды быстро адаптироваться на старте нового сезона.

«В команде много новых лиц, конечно, все испытывают радостное волнение, не только болельщики и СМИ, но и мы сами. Это будет интересный сезон, определенно.

Прежде всего, игрокам необходимо взять на себя ответственность и помочь новичкам адаптироваться, сделать так, чтобы они чувствовали себя как дома. Это ответственность тех, кто был в клубе в прошлом сезоне и ранее», — считает Рюдигер.

В трансферное окно «Челси» подписал Тимо Вернера, Кая Хаверца, Бена Чилвелла, Хакима Зиеша, Маланга Сарра и Тьяго Силву.