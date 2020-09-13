Голевая передача Соболя помогла Брюгге

В матче пятого тура чемпионата Бельгии Брюгге на своем поле разгромил Васланд-Беверен со счетом 4:1. В составе хозяев поля весь матч провел украинец Эдуард Соболь.
На 84-й минуте с передачи Соболя отличился Кременчик. Для Эдуарда это уже вторая голевая передача в сезоне.
Брюгге после этой победы идет на третьем месте в турнирной таблице.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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