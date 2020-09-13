Женская сборная Черногории объявила состав на матч против Украины

Украинки проведут матч отбора на Евро-2022

  • 13.09.2020 05:19
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Женская сборная Черногории объявила состав на матч против Украины
© womensfootball.com.ua

Главный тренер сборной Черногории Мирко Марич определился с составом на два матча евроотбора против Украины (18.09) и Германии (22.09).

На этот раз к расположение сборной вызваны 23 футболистки. Среди них и 10 легионеров, выступающих в чемпионатах Боснии и Герцеговины, Словакии, Греции, Испании, Германии и Италии. Больше всего представителей отправил действующий чемпион Черногории «Брезница Плевля» - 7 футболисток.

После матча с нашими футболистками балканки продолжат отбор к Евро-2022 в домашнем поединке со сборной Германии. Игра состоится 22 сентября.

Состав сборной Черногории:

Вратари:
Ивана Чабаркапа (Брезница), Инес Обрадович (Модрича, Босния и Герцеговина), Анастасия Крстович (Будучность)

Защитники:
Мая Саранович, Хелена Божич (все - Партизан, Словакия), Мария Мараш, Джейрана Ченгич, Александра Попович (все - Брезница), Татьяна Джуркович (Кариатидес, Греция), Саня Недич (СФК, Босния и Герцеговина), Йована Нисавич (Будучность)

Полузащитники:
Елена Карличич, Радосава Коканович (все - Брезница), Сладжана Булатович (Райо Вальекано, Испания), Ясна Джокович (СФК, Босния и Герцеговина), Милица Радунович (Будучность)

Нападающие:
Надя Джюрджевац, Светлана Бечич, Анджела Тошкович (все - Будучность), Медина Дешичи (Вюрцбург, Германия), Мария Вукчевич (Кьети, Италия), Армиса Куч (СФК, Босния и Герцеговина), Ана Кнежевич (Брезница)

Поединок в группе «I» Черногория - Украина состоится 18 сентября в пригороде Подогорицы. Начало встречи - в 21:00 по киевскому времени.

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