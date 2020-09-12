АЕК Чигринского проиграл Олимпиакосу в финале Кубка Греции

В субботу, 12-го сентября, состоялся финал Кубка Греции, в котором АЕК встречался с «Олимпиакосом».
«Олимпиакос» добился победы со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил 23-летний сербский форвард Лазар Ранджелович.
33-летний украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский вышел на поле в стартовом составе своей команды.
Кубок Греции. Финал
АЕК — «Олимпиакос» — 0:1
Гол: Ранджелович, 9
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Источник — Sport.ua
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