ВИДЕО. Надаль тепло поздравил Свитолину с днем рождения

34-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил украинскую теннисистку Элину Свитолину с днем рождения. 12-го сентября Элине исполнилось 26 лет.
«Привет, Элина. Желаю тебе самого счастливого дня рождения. Увидимся», — сказал Надаль в специальном ролике.
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Источник — Sport.ua
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