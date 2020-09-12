ВИДЕО. Промах года. Партнер Шведа не забил с метра по пустым воротам

В матче пятого тура чемпионата Бельгии Мехелен на своем поле уступил Остенде со счетом 0:1. К сожалению, украинский форвард Мехелена Марьян Швед не попал даже в заявку.

А настоящим антигероем встречи стал полузащитник хозяев Астер Вранкс, который умудрился промахнуться с метра по пустым воротам. Шла 67-я минута матча. А Остенде отличился на 90+5.