Выручил. Украинский форвард вышел на замену и принес победу Кайрату

В субботу, 12 сентября, состоялся матч 7-го тура КПЛ, в котором «Кайрат» принимал «Кайсар». Поединок завершился победой хозяев - 2:1. Победный гол в компенсированное арбитром время провел Адеринсола Эсеола. Для украинца это первый гол в чемпионате.

Кайрат остается на вершине турнирной таблицы КПЛ. У команды Алексея Шпилевского уже 5 побед подряд во внутреннем первенстве. Второй идет Астана

«Кайрат» – «Кайсар» – 2:1

Голы: Лобжанидзе, 44 (0:1). Абикен, 71 (1:1). Эсеола, 90+2. (2:1).