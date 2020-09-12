Финляндия. Олейник принес своей команде победу

СИК выиграл третий матч подряд

  • 12.09.2020 20:59
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Финляндия. Олейник принес своей команде победу
© SJK

В 14-м туре чемпионата Финляндии СИК в гостях обыграл Хаку со счетом 4:1. Второй гол за СИК провел украинский нападающий Денис Олейник. Для него это второй гол в чемпионате. Для СИК эта третья победа подряд и команда потихоньку выбирается с дна турнирной таблицы.

Олейник вышел в стартовом составе и провел на поле 67 минут.

СИК идет в чемпионате на 9-м месте. Лидирует ХИК.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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