Финляндия. Олейник принес своей команде победу

В 14-м туре чемпионата Финляндии СИК в гостях обыграл Хаку со счетом 4:1. Второй гол за СИК провел украинский нападающий Денис Олейник. Для него это второй гол в чемпионате. Для СИК эта третья победа подряд и команда потихоньку выбирается с дна турнирной таблицы.
Олейник вышел в стартовом составе и провел на поле 67 минут.
СИК идет в чемпионате на 9-м месте. Лидирует ХИК.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.