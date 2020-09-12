ФОТО. Роналду отдыхает в бассейне с семьей

35-летний нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проводит время с семьей перед стартом нового сезона.
«Лучшее время — время, проведенное с семьей», — написал Роналду в Instagram, комментируя фото в бассейне со своей семьей.
Чемпионат Италии начнется 19-го сентября.
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Источник — Instagram
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