ФОТО. Роналду отдыхает в бассейне с семьей

35-летний нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проводит время с семьей перед стартом нового сезона.

«Лучшее время — время, проведенное с семьей», — написал Роналду в Instagram, комментируя фото в бассейне со своей семьей.

Чемпионат Италии начнется 19-го сентября.