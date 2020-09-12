Ольга САВЧУК: «Азаренко в сумасшедшей форме, вернулась на прежний уровень»

Менеджер сборной Украины по теннису – о предстоящем финале US Open

  • 12.09.2020 19:23
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Ольга САВЧУК: «Азаренко в сумасшедшей форме, вернулась на прежний уровень»
© Jimmie48 Photography. Каролина Плишкова и Ольга Савчук

Ольга Савчук, менеджер сборной Украины по теннису, а также тренер третьей ракетки мира Каролины Плишковой, поделилась мыслями о предстоящем финале Открытого чемпионата США, в котором сойдутся японка Наоми Осака и Виктория Азаренко из Беларуси.
 
«Я очень рада, что такой финал, потому что сражаются две теннисистки, которые не один раз выигрывали турниры Большого Шлема. 
 
Я смотрела очень много матчей Вики Азаренко, она в сумасшедшей форме. Как раньше, вернулась на прежний уровень. Много смотрела также матчей и Осаки. 
 
Результат предугадать сложно. Мне кажется, что будет больше психологический батл, потому что по игре они примерно равны. Осака сильнее бьет, лучше подает, но Вика очень стабильная и борется за каждый мяч.
 
Кто будет сильнее в ментальной битве, тот и победит», – сказала Савчук.
 
Отметим, что финал US Open у женщин начнется в 23:00 по Киеву.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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