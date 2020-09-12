Ольга САВЧУК: «Азаренко в сумасшедшей форме, вернулась на прежний уровень»

Ольга Савчук, менеджер сборной Украины по теннису, а также тренер третьей ракетки мира Каролины Плишковой, поделилась мыслями о предстоящем финале Открытого чемпионата США, в котором сойдутся японка Наоми Осака и Виктория Азаренко из Беларуси.



«Я очень рада, что такой финал, потому что сражаются две теннисистки, которые не один раз выигрывали турниры Большого Шлема.



Я смотрела очень много матчей Вики Азаренко, она в сумасшедшей форме. Как раньше, вернулась на прежний уровень. Много смотрела также матчей и Осаки.



Результат предугадать сложно. Мне кажется, что будет больше психологический батл, потому что по игре они примерно равны. Осака сильнее бьет, лучше подает, но Вика очень стабильная и борется за каждый мяч.



Кто будет сильнее в ментальной битве, тот и победит», – сказала Савчук.



Отметим, что финал US Open у женщин начнется в 23:00 по Киеву.