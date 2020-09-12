Экс-форвард Зари перешел в испанский Логроньес

Леонардо Руис будет выступать в команде из Сегунды на правах аренды

  • 12.09.2020 19:07
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Экс-форвард Зари перешел в испанский Логроньес
© udlogrones.com

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Леонардо Руис, который в Украине поиграл за «Зарю», перешел в испанский клуб «Логроньес».

24-летний колумбиец в «Логроньес» перебрался на правах аренды, рассчитанной до июня следующего года.

В минувшем сезоне Руис играл в аренде за перволиговый португальский «Варзим», забив 11 голов в 18 матчах.

Напомним, что за «Зарю» Леонардо Руис играл в сезоне-2018/19 также на условиях аренды. Тогда колумбиец провел 10 матчей в УПЛ, но не сумел отличиться голами.

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