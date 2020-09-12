2-й тур
Кремень
0:0
Авангард Кр
12.09.2020, FT

Первая лига. В двух матчах обошлись без забитых голов

Состоялись очередные поединки 2-го тура чемпионата

  • 12.09.2020 18:16
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Первая лига. В двух матчах обошлись без забитых голов
© ФК Кремень

В субботу, 12-го сентября, состоялись очередные матчи 2-го тура Первой лиги Украины.

Зрители не увидели забитых голов ни в поединке «Кремень» — «Авангард», ни в игре «Полесье» — «Верес». Обе встречи завершились нулевыми ничьими.

«Кремень» — «Авангард» — 0:0

«Кремень»: Олейник, Мягков, Головко, Курелех, Чеботаев, Молько, Зубков, Геловани, Бычков, Галата, Кучеренко.
«Авангард»: Якубенко, Ховбоша, Шимкаренко, Дяченко, Сорокин, Бойко, Пуди, Пограничный, Майборода, Лобов, Булгаков.

«Полесье» — «Верес» — 0:0

«Полесье»: Маханьков — Бринько, Швец, Прокопчук, Власюк, Чернецкий, Галенков (Тарануха, 81), Даудов (Трояновский, 77), Савошко (Гавриленко, 67), Повалий, Галенко (Понедельник, 89).
«Верес»: Когут — Пинчук, Петько, Мельник, Солдат, Кучеров, Полюлях, Пасич, Хоцяновский (Тимофеенко, 72), Яременко (Соломка, 81), Шестаков (Сергийчук, 77).
Предупреждения: Галенков (20), Повалий (77), Чернецкий (85), Швец (90) — Мельник (42), Тимофеенко (82), Пинчук (90+4).

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Источник — Sport.ua

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