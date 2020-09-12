Луиш КАШТРУ: «В игроках ценю искренность, солидарность и амбициозность»

Главный тренер «Шахтера» в программе «Правила жизни» в приложении «Shakhtar Club» рассказал о переходе в стан «оранжево-черных», о работе в клубе и с игроками.
О юности
- После второго курса в Университете Коимбры я уже не учился, я учился только потому что мои родители хотели, чтобы у меня было высшее образование. Я пошел на физику и 2 года пока учился - играл, хотел перейти в Брагу, но факультет мне не позволил и я закончил с учебой. Лабораторная химия и лабораторная физика - это не мой мир.
О работе в академии Порту
- С 2006 года по 2011 мы делали проект по адаптации игроков для первой команды, два специалиста - Витор Матуш и Пеп Линдерс работают с Клоппом в «Ливерпуле». Витор Северино и Жоао Брандао сейчас на уровне Лиги Чемпионов - мы постарались создать департамент по воспитанию элитных игроков и растить их.
Я отрабатывал методологию тренеров и был переполнен энтузиазмом, но мне сказали возвращаться к тренерской работе. Мне сказали, что в «Порту» хотят, чтобы я был тренером. И я вернулся, хотя никогда не думал об этом.
О работе со статистикой
- Из статистики мы используем все данные, которые имеем, но прежде всего полагаемся на наши ощущения. Один из серьезных скаутов, который работал в «Арсенале» говорил, что он чувствует игрока. Статистика дополняет, но главное то, что ты видишь своими глазами.
О работе с футболистами
- В игроках я всегда ценю искренность, солидарность и амбициозность. Мне всегда нравятся люди, которые отдаются полностью.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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За это время было много тренеров. Начиная от Яремы и Прокопенко, заканчивая Шустером, Скалой и цыганом. Но вот чисто на мой вкус Каштру топ за все время. Так сильно как при нет команда никогда не играла, при том что состав у него куда слабее чем был у цыгана
За это время было много тренеров. Начиная от Яремы и Прокопенко, заканчивая Шустером, Скалой и цыганом. Но вот чисто на мой вкус Каштру топ за все время. Так сильно как при нет команда никогда не играла, при том что состав у него куда слабее чем был у цыгана
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