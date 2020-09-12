Луиш КАШТРУ: «В игроках ценю искренность, солидарность и амбициозность»

Наставник рассказал об учебе и времени работы в Португалии

  • 12.09.2020 17:48
  • 211 просмотров
  • 3 комментария
Луиш КАШТРУ: «В игроках ценю искренность, солидарность и амбициозность»
© shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» в программе «Правила жизни» в приложении «Shakhtar Club» рассказал о переходе в стан «оранжево-черных», о работе в клубе и с игроками.

О юности

- После второго курса в Университете Коимбры я уже не учился, я учился только потому что мои родители хотели, чтобы у меня было высшее образование. Я пошел на физику и 2 года пока учился - играл, хотел перейти в Брагу, но факультет мне не позволил и я закончил с учебой. Лабораторная химия и лабораторная физика - это не мой мир.

О работе в академии Порту

- С 2006 года по 2011 мы делали проект по адаптации игроков для первой команды, два специалиста - Витор Матуш и Пеп Линдерс работают с Клоппом в «Ливерпуле». Витор Северино и Жоао Брандао сейчас на уровне Лиги Чемпионов - мы постарались создать департамент по воспитанию элитных игроков и растить их.

Я отрабатывал методологию тренеров и был переполнен энтузиазмом, но мне сказали возвращаться к тренерской работе. Мне сказали, что в «Порту» хотят, чтобы я был тренером. И я вернулся, хотя никогда не думал об этом.

О работе со статистикой

- Из статистики мы используем все данные, которые имеем, но прежде всего полагаемся на наши ощущения. Один из серьезных скаутов, который работал в «Арсенале» говорил, что он чувствует игрока. Статистика дополняет, но главное то, что ты видишь своими глазами.

О работе с футболистами

- В игроках я всегда ценю искренность, солидарность и амбициозность. Мне всегда нравятся люди, которые отдаются полностью.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 12.09.2020 18:45
    0
    MaxUa, 12.09.2020 18:02
    Думаю если в Шахтере и жалели в свое время о переходе Фонсеки в Рому, то эта тема более неактуальна. Надо признать, что с Каштру им повезло.
    Я болею за эту команду с начала 90-ых, когда попадание на Линфилд из Северной Ирландии казалось серьезной зарубой.
    За это время было много тренеров. Начиная от Яремы и Прокопенко, заканчивая Шустером, Скалой и цыганом. Но вот чисто на мой вкус Каштру топ за все время. Так сильно как при нет команда никогда не играла, при том что состав у него куда слабее чем был у цыгана
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.09.2020 18:04
    -2
    MaxUa, 12.09.2020 18:02
    Думаю если в Шахтере и жалели в свое время о переходе Фонсеки в Рому, то эта тема более неактуальна. Надо признать, что с Каштру им повезло.
    Ты полностью прав.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 12.09.2020 18:02
    0
    Думаю если в Шахтере и жалели в свое время о переходе Фонсеки в Рому, то эта тема более неактуальна. Надо признать, что с Каштру им повезло.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 12.09.2020 18:45
    0
    MaxUa, 12.09.2020 18:02
    Думаю если в Шахтере и жалели в свое время о переходе Фонсеки в Рому, то эта тема более неактуальна. Надо признать, что с Каштру им повезло.
    Я болею за эту команду с начала 90-ых, когда попадание на Линфилд из Северной Ирландии казалось серьезной зарубой.
    За это время было много тренеров. Начиная от Яремы и Прокопенко, заканчивая Шустером, Скалой и цыганом. Но вот чисто на мой вкус Каштру топ за все время. Так сильно как при нет команда никогда не играла, при том что состав у него куда слабее чем был у цыгана
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 12.09.2020 18:02
    0
    Думаю если в Шахтере и жалели в свое время о переходе Фонсеки в Рому, то эта тема более неактуальна. Надо признать, что с Каштру им повезло.
    Ссылка
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