Еще один бразилец для Луческу? Динамо просматривает молодого игрока

По информации dynamo.kiev.ua, на просмотр в «Динамо» Киев прибыл 19-летний полузащитник «Коринтианса».

Фамилия игрока не раскрывается, но есть вероятность, что он сможет впечатлить наставника Мирчу Луческу и тогда будет подписан контракт.

Ранее в состав киевлян прибыл бразильский атакующий хавбек Клейтон, который работает с командой и сыграл в контрольном матче, но контракт с ним все еще не подписан.

Если не считать игроков, которые вернулись в Киев из аренд, при Луческу клуб подписал только Артема Кравца, а также заключил предварительный договор с Владимиром Костевичем.