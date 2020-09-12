Еще один бразилец для Луческу? Динамо просматривает молодого игрока

На просмотр прибыл игрок «Коринтианса»

  • 12.09.2020 15:50
  • 4566 просмотров
  • 2 комментария
Еще один бразилец для Луческу? Динамо просматривает молодого игрока
© fcdynamo.kiev.ua

По информации dynamo.kiev.ua, на просмотр в «Динамо» Киев прибыл 19-летний полузащитник «Коринтианса».

Фамилия игрока не раскрывается, но есть вероятность, что он сможет впечатлить наставника Мирчу Луческу и тогда будет подписан контракт.

Ранее в состав киевлян прибыл бразильский атакующий хавбек Клейтон, который работает с командой и сыграл в контрольном матче, но контракт с ним все еще не подписан.

Если не считать игроков, которые вернулись в Киев из аренд, при Луческу клуб подписал только Артема Кравца, а также заключил предварительный договор с Владимиром Костевичем.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(26 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 12.09.2020 17:12
    0
    ... ещё 1, звучит будто их уже уйму пересмотрели, а не ещё 1 всего и то какого то слабого бокопора который не подошёл ни тут ни даже на родине
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 12.09.2020 15:53
    -1
    А що робити, коли наші калечі ломаються як курчата індуків?
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    dd dent
    online
      dd dent, 12.09.2020 17:12
    0
    ... ещё 1, звучит будто их уже уйму пересмотрели, а не ещё 1 всего и то какого то слабого бокопора который не подошёл ни тут ни даже на родине
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