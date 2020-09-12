Еще один бразилец для Луческу? Динамо просматривает молодого игрока

По информации dynamo.kiev.ua, на просмотр в «Динамо» Киев прибыл 19-летний полузащитник «Коринтианса».
Фамилия игрока не раскрывается, но есть вероятность, что он сможет впечатлить наставника Мирчу Луческу и тогда будет подписан контракт.
Ранее в состав киевлян прибыл бразильский атакующий хавбек Клейтон, который работает с командой и сыграл в контрольном матче, но контракт с ним все еще не подписан.
Если не считать игроков, которые вернулись в Киев из аренд, при Луческу клуб подписал только Артема Кравца, а также заключил предварительный договор с Владимиром Костевичем.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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