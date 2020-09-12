ВИДЕО. Игрок Днепра-1 Когут заработал первое удаление сезона в УПЛ

Сегодня «Днепр-1» во втором туре УПЛ дома принимает «Олимпик». После первого тайма хозяева уступают со счетом 0:1.
Положение «Днепра» стало еще более тяжелым в добавленное к первому тайму время: красную карточку заработал хавбек команды Игорь Когут.
Эта красная карточка стала первой в новом сезоне УПЛ.
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Источник — Sport.ua
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