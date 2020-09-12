Давид ХОЧОЛАВА: «Задача стать чемпионами и пройти как можно дальше в ЛЧ»

Защитник рассказал о подготовке к матчам

  • 12.09.2020 14:15
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  • 1 комментарий
Давид ХОЧОЛАВА: «Задача стать чемпионами и пройти как можно дальше в ЛЧ»
© ФК Шахтер Донецк. Давид Хочолава

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава в эфире Shakhtar News рассказал о возвращении из расположения сборной Грузии и подготовке к игре 3-го тура УПЛ с «Зарей»

– Давид, как прошли матчи национальной сборной?
– Хорошо! Конечно, хотелось добыть 6 очков, но мы взяли 4 и сейчас делим первое место. Думаю, есть все шансы выйти из группы.
 
– С каким настроем вернулся в «Шахтер»?
– Возвращаюсь всегда с большой радостью. Соскучился по парням, команде, тренировкам. Настрой очень хороший.
 
– Нужно ли время для того, чтобы восстановиться после сборной?
– Тренеры смотрят цифры, GPS, анализируют нагрузку и, если тяжело, дают передышку, индивидуальную работу.
 
– Второй тур «Шахтер» пропускает. Как отнесся к тому, что матч с «Рухом» перенесли? Не теряется ли игровой тонус?
– Конкретно данный случай – это плохо, на мой взгляд, потому что очень большая пауза. Но в целом мы проведем двусторонку, сыграем между собой, так что игровой тонус не потеряем и будем готовы к ближайшему официальному поединку.
 
– Что говорят тренеры? Какие планы на ближайший отрезок сезона?
– Конечно же, стать чемпионами и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.

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(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 12.09.2020 14:50
    +1
    Удивительно что этого лажовика ещё не сослали никуда
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.09.2020 14:50
    +1
    Удивительно что этого лажовика ещё не сослали никуда
    Ссылка
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