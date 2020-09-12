РИВАЛДО: «Могу представить Месси в Барселоне до 38 лет»

Легендарный бразилец – о будущем Лионеля Месси

  • 12.09.2020 14:23
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РИВАЛДО: «Могу представить Месси в Барселоне до 38 лет»
© twitter.com/FCBarcelona

Легенда «Барселоны» Ривалдо прокомментировал решение Лионеля Месси остаться в каталонском клубе на следующий сезон:

«На прошлой неделе Месси сказал, что останется в «Барселоне» до истечения срока контракта, то есть до конца сезона. Но не удивлюсь, если он останется в клубе и после.

Многое может случиться в этом сезоне, «Барселона» начинает жизнь под руководством нового тренера Роналда Кумана, а выборы президента клуба состоятся в марте.

Месси критиковал нынешнего президента Жозепа Бартомеу. Возможно, Месси решит остаться, если в марте выберут нового президента.

Месси живет в Барселоне, его семье нравится этот город, плюс болельщики очень привязаны к нему. Это причины остаться.

Возможно, Месси продлит контракт, если новый президент поймет потребности Лионеля и сможет убедить его в том, что клуб движется в правильном направлении.

Он любит «Барселону». Сейчас игроки достаточно подготовлены, чтобы подольше играть на высшем уровне, поэтому я могу представить, как Месси играет за клуб, пока ему не исполнится 38 лет.

Многие люди ставят под сомнение приверженность Месси после просьбы покинуть клуб, но я не сомневаюсь, что он будет тем же игроком в этом сезоне. Будет стараться изо всех сил для клуба, который любит.

Конечно, он может стартовать не сразу после летних проблем, но даже в худшие сезоны он забивал 30 с лишним голов».

Ранее Ривалдо заявлял, что лучшим вариантом для Месси является переход в «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.es

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