Валерий КРИВЕНЦОВ: «Не понимаю, как могут игроки нарушать игровые принципы»

У другому турі Першої ліги «Металіст- 1925» здобув виїзну перемогу над «Миколаєвом» - 1:2. Для наставника гостей Валерія Кривенцова ця перемога стала першою на посаді головного тренера Металіст-1925. Після гри наставник прокоментував матч.

- Гра була дуже важкою. Я хочу відзначити тренера Миколаєва, незважаючи на поразку, помітно його руку. Команда з характером, потужна і добротна. Що стосується нашої гри, то перший тайм мені дуже сподобався, ми контролювали хід матчу, правильно розміщувалися, правильно виконували все те, що відпрацьовуємо на тренуваннях. У другому таймі були гойдалки, ініціативою володіли то ми, то господарі. Треба віддати належне Миколаєву, адже команда у другому таймі створювала великий тиск на наші ворота, мала кілька небезпечних моментів. Можливо, фортуна сьогодні була на нашому боці. Якщо в грі з «Нивою» не забили ми, то сьогодні не забили нам. Щастить сильнішим!

- Це ваша перша перемога на тренерському містку Металіста 1925. Психологічно було важко? Вболівальники бачили, як ви нервували під час гри і досить емоційно підказували гравцям ...

- Безумовно, тому що не розумію, як можуть гравці порушувати ігрові принципи, вимоги та правила. Я так сильно реагую тільки в двох випадках: коли гравець порушує ігрову дисципліну і коли гравець не викладається на сто відсотків.

- Перед грою ви спілкувалися з тренером господарів Іллею Близнюком. Якщо не секрет, про що?

- Ми з ним знайомі з п'ятнадцяти років. Тоді він грав за запорізький Металург, а я - за Шахтар, потім разом були в збірній. Скільки років поруч, в різних збірних, все життя поруч, але у кожного свій шлях.

«Миколаїв» - «Металіст-1925» - 1:2

Голи: Кушніренко 65 (з пенальті) - Шершень 44, Вентура 75

Турнирная таблица Первой лиги