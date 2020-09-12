САЧКО: «Не хотел говорить, но может мы в чем-то провинились перед судьями»

1 сентября, прошли матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины. Волынь снова не сумела набрать три очка. После игры наставник луцкой команды Василий Сачко рассказал о проблемах и почему не смогли добыть три очка.

«Мы играли против неплохой команды, хотя в первом тайме мы забили мяч, и можно было решать судьбу матча. Мы не распорядились своими моментами, где был выход один на один, а также там, где мяч попадал в перекладину, и мы могли забивать. Во втором тайме сказалась или дорога сюда, или степень готовности некоторых игроков. Несыгранность привела к тому, что мы пропустили - мы недоработали и это разберем. Честно, не хотел говорить, но может мы в чем-то провинились перед судьями ... Нужно, конечно, спокойно пересмотреть отдельные моменты, однако показалось, что было немало сомнительных эпизодов, которые рассудили в нашу сторону. Конечно, мы с командой разберем наши моменты. Не буду скрывать - когда мы ехали сюда, ставили задачу выигрывать. Однако, отдадим должное соперникам - они сработали, забили.

У соперников - хорошая быстрая команда. Мы готовились к ней, смотрели ее - стремительные фланги, быстрые футболисты, играют длинными передачами. То, что мы увидели - хорошая, сбалансированная команда ».

«ВПК-Агро» Шевченковка – «Волынь» Луцк – 1:1

Голы: Будняк, 51 – Хомченко, 25.

Турнирная таблица Первой лиги